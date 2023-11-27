В Сети появились первые фото правнучки Брежнева, которая вышла из психбольницы

На новом видео, которое появилось в Сети с участием вышедшей из психбольницы Галины Филипповой, правнучка Брежнева показывает свою квартиру и отмечает ее небольшие размеры.

В эфире программы «Малахов» было сообщено, что женщина пережила два инфаркта и вышла из психиатрической больницы. Также она прошла операцию по установке стентов на коронарные артерии. Подруга поделилась информацией о том, что Филиппова перенесла эту процедуру успешно.

Галина, родившаяся 14 марта 1973 года, является правнучкой Леонида Брежнева. В 2021 году ее госпитализировали с инфарктом, после чего она подверглась хирургическому вмешательству, пишет Лента.ру.