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В Сети появились первые фото правнучки Брежнева, которая вышла из психбольницы

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В Сети появились первые фото правнучки Брежнева, которая вышла из психбольницы
В России
Источник фото: Леонид Брежнев / Сообщество ВКонтакте

На новом видео, которое появилось в Сети с участием вышедшей из психбольницы Галины Филипповой, правнучка Брежнева показывает свою квартиру и отмечает ее небольшие размеры. 

В эфире программы «Малахов» было сообщено, что женщина пережила два инфаркта и вышла из психиатрической больницы. Также она прошла операцию по установке стентов на коронарные артерии. Подруга поделилась информацией о том, что Филиппова перенесла эту процедуру успешно. 

Галина, родившаяся 14 марта 1973 года, является правнучкой Леонида Брежнева. В 2021 году ее госпитализировали с инфарктом, после чего она подверглась хирургическому вмешательству, пишет Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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