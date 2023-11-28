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Ученые из Америки нашли действенный способ, как нокаутировать бессонницу

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Ученые из Америки нашли действенный способ, как нокаутировать бессонницу
Новости науки
Фото: @diana.grytsku / freepik.com

Отключение одного из белков у мышей, который несет ответственность за регуляцию периода бодрствования и сна, приводит к улучшению глубокого сна. Это открытие было сделано американскими исследователями. Оно может стать основой для разработки новых препаратов по борьбе с хронической бессонницей, пишет Российская Газета.

Глубокий сон является крайне важной физиологической потребностью. Его регулярный недостаток может привести к нарушениям разных процессов. 

Ученые исследовали нейроны в области головнго мозга подопытных мышей, ответственные за регуляцию бодрствования и сна. Эти нейроны производят дельта-ритм, характерный для глубокой фазы сна. 

С применением усовершенствованной системы редактирования генов ученые «отключили» ген, связанный с работой рецептора центральной нервной системы у грызунов. Такая манипуляция привела к увеличению активности дельта-ритма и в итоге к улучшению сна. Эти результаты, как уверяют эксперты, открывают перед ними новые перспективы для разработки лекарственных препаратов, направленных на улучшение сна у людей, страдающих много лет от хронической бессонницы.

Информационное агентство «Informing»

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