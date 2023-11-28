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Учитель информатики в элитной гимназии Москвы №1619 нарисовал свастику на доске на уроке

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Учитель информатики в элитной гимназии Москвы №1619 нарисовал свастику на доске на уроке
В России
Фото: freepik.com

Учитель информатики одной из столичных элитных гимназий нарисовал свастику на доске прямо на уроке. Также преподаватель гимназии №1619 имени Цветаевой на северо-западе Москвы нанес на интерактивную доску антироссийскую надпись. Об этом пишет сегодня Mash.

Издание уточняет, что сотрудник гимназии в ходе занятия на доске оставил надпись. Речь идет о выражении «Слава Украине». Об этом ученики рассказали иным учителям учебного заведения.

41-летним преподавателем заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Из-за такого поведения начата проверка. Она может пройти в гимназии.

Информационное агентство «Informing»

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Учитель информатики в элитной гимназии Москвы №1619 нарисовал свастику на доске на уроке

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