Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей им нужно бежать

Определить намерения будущего работодателя можно, если обратить внимание на несколько признаков. Об этом говорит эксперт Анна Осипова.

Для начала нужно убедиться, что фактические условия соответствуют всем заявленным ценностям

Для начала человеку нужно убедиться, что фактические условия соответствуют всем заявленным ценностям той или иной компании. Также в ходе собеседования рекомендуется задавать много вопросов. Если работодатель ответов избегает всячески, это уже сигнал к размышлению о возможном сотрудничестве. Нужно уточнить критерии оценки работы и определить обязанности. Исследование договора играет немаловажную роль, пишет Pravda.Ru.