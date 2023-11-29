Журналисты рассказали о мобилизованном Санджиеве, сбежавшем из воинской части под Волгоградом

Игорь Санджиев из республики Калмыкия оказался в чужой стране, где ему грозит депортация в РФ, а также судебное преследование за нелегальный переход границы, информирует портал V1.RU.

Был задержан сотрудниками КГБ

В 2022 году мужчине была направлена повестка на военную мобилизацию. Но он сбежал из места службы из части в Волгограде, где проводилась подготовка к отправке на спецоперацию. В ноябре Санджиев покинул военную часть. Он отправился в Москву, а затем в Беларусь. Оттуда мобилизированный подал запрос на предоставление убежища за рубежом. Позже был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии и вернулся в Россию. Однако снова сбежал, на этот раз в Казахстан. Там ему и предъявили обвинения и планируют выслать снова в РФ.

«Успел подать документы на получение статуса беженца. Выдворение было приостановлено, однако мне отказали. Сейчас обжалую решение, еще есть время до весны, после чего предстоит покинуть страну или же ожидать выдворения в течение месяца в РФ», - говорит журналистам Санджиев.

Согласно данным юристов, вероятно мужчине придется отвечать перед законом за дезертирство.