В Пашино за 19 миллионов рублей продают дворец со статуями львов и золотыми люстрами

В частном секторе Пашино (Новосибирск) предоставляется к продаже экстравагантный коттедж, общая площадь которого почти 700 квадратных метров. В его распоряжении пять спален, три санузла, роскошный приусадебный участок 12 соток с гаражом и домом, площадью в 120 квадратных метров.

Дом продается за половину вложенной суммы

Объявление о продаже доступно на онлайн-портале N1, пишет ngs.ru. Продавец отмечает, что коттедж обладает изысканным дизайном. Внешне и внутренне он выглядит весьма внушительно, словно дворец. Вложено много средств, но владелец решает продать дом всего за половину вложенной суммы. Возможен обмен на транспортные средства с доплатой, указано в объявлении.

Фасад имеет классический стиль, однако внутри предлагается множество нестандартных решений. Художественная наклонность владельцев особняка проявляется во всех деталях.

Как утверждает сам продавец, на кухне никогда не готовили. Некоторые комнаты остаются пустующими. Потолки в каждой комнате обладают необычным дизайном.

В одной из спален можно обнаружить огромное стекло и несколько репродукций известных картин, таких как «Незнакомка» и «Мона Лиза».

В ванной комнате привлекает внимание позолоченная раковина с дорогой мозаикой.