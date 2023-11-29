Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам

FDA разрешило клинические испытания инъекционного препарата для удлинения жизни собак. Тысячи животных будут участвовать в тестировании нового средства, разработанного учеными США для подавления инсулиноподобного фактора роста IGF-1, который, как оказалось, ускоряет процессы старения. Препарат будут вводить каждые 3-6 месяцев, его активными веществами являются антитела к IGF-1.

По словам известного биолога Анчи Барановой, разница в продолжительности жизни собак крупных и мелких пород связана непосредственно с уровнем IGF-1.

Испытания проведут на собаках старше семи лет весом более 18 кг

Испытания планируется провести на собаках старше семи лет, вес которых более 18 кг. Новый препарат, который будет доступен в виде таблеток, ожидается на мировом рынке уже к 2026 году.