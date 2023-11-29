Информинг » Наука и техника » Новости науки » Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам

Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам

Image 16+
Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам
Новости науки
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

FDA разрешило клинические испытания инъекционного препарата для удлинения жизни собак. Тысячи животных будут участвовать в тестировании нового средства, разработанного учеными США для подавления инсулиноподобного фактора роста IGF-1, который, как оказалось, ускоряет процессы старения. Препарат будут вводить каждые 3-6 месяцев, его активными веществами являются антитела к IGF-1. 

По словам известного биолога Анчи Барановой, разница в продолжительности жизни собак крупных и мелких пород связана непосредственно с уровнем IGF-1. 

Испытания проведут на собаках старше семи лет весом более 18 кг

Испытания планируется провести на собаках старше семи лет, вес которых более 18 кг. Новый препарат, который будет доступен в виде таблеток, ожидается на мировом рынке уже к 2026 году.

Информационное агентство «Informing»

Канадские ученые нашли способ, как похудеть при помощи секса

Канадские ученые нашли способ, как похудеть при помощи секса

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам

Сегодня, 17:23

Ученые из Америки нашли действенный способ, как нокаутировать бессонницу

Вчера, 10:48

Китайские генетики пообещали уникальное будущее людям — возможность чувствовать себя молодым даже в 150 лет

27-11-2023, 10:48

В Японии раскрыли, как происходит процесс старения

27-11-2023, 10:38

Канадские ученые нашли способ, как похудеть при помощи секса

26-11-2023, 22:33

Климатолог заявил, что если Гольфстрим остановится, то Ростов уйдет под воду

26-11-2023, 15:18

Назвали места на Земле, которые первыми уйдут под воду и станут необитаемыми из-за потепления

26-11-2023, 13:03

Ученые выяснили, что женщины извиняются совершенно неправильно — они рассказали, как нужно

25-11-2023, 19:18

Женская власть: Дамы являются прирожденными охотниками, а не домохозяйками, говорят ученые

24-11-2023, 01:33

Ученые доказали, что кулон египетского фараона Тутанхамона — внеземного происхождения

23-11-2023, 10:03

Вымершие 10 миллионов лет назад живые существа имели оттенок имбиря и рыжие волосы, утверждают ученые

22-11-2023, 14:53

Святая корова: Британские фермеры кормят своих пукающих животных удивительным ингредиентом, пытаясь спасти планету

22-11-2023, 13:53

Звонок домой: Загадочные радиосигналы в космосе могут исходить от пришельцев, выяснили ученые

22-11-2023, 12:38

Кратер на поверхности Марса мог образоваться в результате крушения корабля инопланетян

22-11-2023, 11:08

Научный факт: Ученые доказали, что кишечник является «вторым мозгом» человека

21-11-2023, 11:33

Самая длинная в году: Физик объяснил, почему стоит боятся предстоящей магнитной бури в ноябре

20-11-2023, 12:18

Последние слова: Врач паллиативной помощи рассказала, что чаще всего люди видят перед смертью

20-11-2023, 12:08

Ненавистный борщевик: Ученые из России придумали, как сделать из опасного растения эффективное лекарство

19-11-2023, 15:18

Ученые рассказали, что нужно сделать, чтобы завоевать симпатию при знакомстве

19-11-2023, 13:48

Тайна самоубийц раскрыта: причина кроется в мозге суицидников

18-11-2023, 15:43

Новости партнеров
2023
ru-RU