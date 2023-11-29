В Екатеринбурге придумали способ, как можно избавиться от надписей в лифтах

Застройщики, чтобы защитить кабины лифтов в новых домах, обшивают их стружечной плитой. Однако эта практика часто приводит к появлению рекламных объявлений.

Протестировали четыре вида защитных покрытий

В «Атомстройкомплексе» в Екатеринбурге провели эксперимент, чтобы избавиться от надписей в лифтах. Они протестировали четыре вида защитных покрытий, включая композитные панели, баннерную ткань, тканевые модули и пленку с ламинацией. В результате эксперимента выбрали оптимальный вариант, который не только предотвращает вандализм, но и эстетически привлекателен. На таких панелях степень умышленной порчи значительно снизилась, устремившись к нулю. Поэтому такие защитные покрытия, которые получили отклик у местных жителей, теперь станут стандартом временной защиты лифтов в новостройках компании.