Свердловские участники СВО с 1 января 2024 смогут получить выплату на покупку земельного участка

Законопроект будет рассмотрен в ходе заседания регионального парламента 5 декабря

Новостное издание Накануне.RU сообщает, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области высказали поддержку инициативе о предоставлении социальной выплаты для всех участников специальной военной операции (СВО) при покупке земельного участка. Законопроект будет рассмотрен в ходе заседания регионального парламента уже 5 декабря.

Размер выплаты, а также условия ее предоставления и получения будут определены правительством Свердловской области. Однако планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года, позволяя участникам СВО, членам их семей получить денежную компенсацию на приобретение земельного участка.