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Компании с миллиардными выручками владеют «блатными» номерами в Тюмени

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Компании с миллиардными выручками владеют «блатными» номерами в Тюмени
В России
Фото: @standret / freepik.com

Портал 72.ru пишет о компаниях с миллиардными выручками, владеющими государственными номерами в Тюмени. Один из таких автомобилей с номером Р262ТО72 принадлежит компании «Тюмень Прибор», которая занимается производством систем для нефтегазового сектора. 

Ее годовая выручка - 141 млн рублей, а активное участие в госзакупках принесло 166 контрактов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Honda CR-V с номером Р272ТО72, принадлежит работнику прокуратуры, бывшему помощнику прокурора, который следил за исправительными учреждениями в Тюменской области. 

Номером Р282ТО72 и машиной Mercedes владеет компания «Регионстроймонтаж», занимающаяся арендой грузового автотранспорта. Lexus RX с номером А202АА72 принадлежит «Деловому миру». Владелец компании - Сергей Роженцев, тезка сына депутата Тюменской гордумы. Еще один Lexus с номером А282АА72 принадлежит «Соровскнефти», дочерней компании «Башнефти».

Владеет компания, занимающаяся перевозкой нефти

На Land Rover Range Rover Sport с номером А404АА72 ездит депутат ГД от Тюменской области Иван Квитка. Lexus с номером А464АА72 владеет компания «Приобье», занимающаяся перевозкой нефти. Что касается Lexus RX с номером A696АА72, то он принадлежит Роману Алимпиеву, тезке заместителя директора «Тобольскстройзаказчик». 

Mercedes-Benz S 500 L 1997 года выпуска с номером A767АА72 находится у владении компании «Орлан», которая занимается арендой офисов. А Infiniti QX80/QX56 с номером A767АА72 владеет руководитель Банка РФ в Тюменской области.

Информационное агентство «Informing»

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