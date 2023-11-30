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GGG: 11 опасных вулканов угрожают населению Канады и США

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GGG: 11 опасных вулканов угрожают населению Канады и США
Новости науки
Фото: @vecstock / freepik.com

Геологи из Орегонского университета выявили 11 опасных вулканов на Каскадной вулканической дуге (западное побережье Северной Америки). Они представляют собой серьезную угрозу для жителей США и Канады. Точная информация о месторасположении магмы в этой зоне остается ограниченной из-за существующих сложностей обнаружения движения магмы, а также вследствие ограничений в установке оборудования для тщательного мониторинга.

Подземное движение магмы

Сейсмические данные со спутников используют для выявления деформаций грунта, указывающих непосредственно на подземное движение магмы. Однако большинство изучений до этого времени было направлено на небольшое количество вулканов. Остается проблемой фоновый шум, создаваемый многими другими геологическими процессами.

Среди малоизученных, но потенциально опасных вулканов, как говорят ученые, выделяют гору Адамс на юге штата Вашингтон и вулкан Глейшер-Пик, информирует «Газета.Ru».

Информационное агентство «Informing»

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