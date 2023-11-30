В Новосибирске планируют увеличить тарифы на услуги ЖКХ — местные жители не довольны

В Новосибирске планируется увеличение тарифов на услуги ЖКХ во втором полугодии нового года. Об этом можно судить по проекту постановления, предложенному на сайте департамента по тарифам региона.

Ожидается рост тарифов на холодное (9,5%) и горячее (13,91%) водоснабжение, газоснабжение (9,5%), водоотведение (9,5%), отопление (13,91%), электроэнергию (8,93%). На данный момент тарифы включают 23,95 рубля за один куб.м холодной воды, 19,39 рубля за один куб.м водоотведения, а также 3,36 рубля/кВтч электроэнергии.

Жители остались недовольны повышением

Последнее повышение тарифов на услуги ЖКХ в городе произошло 1 декабря 2022 года. Однако местные жители все равно остались недовольны повышением стоимости квартплаты, о чем свидетельствуют их многочисленные комментарии, пишет NGS.RU.