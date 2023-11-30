В Красноярске опубликовали эксклюзивные фото дома, в котором жил Шойгу в конце 1980-х годов

Журналисты информационного портала НГС представили сегодня резиденцию в Красноярске, где в конце 80-х проживал будущий руководитель Министерства Обороны России Сергей Шойгу вместе со своими близкими.

Как сообщает источник, многоэтажное жилище расположено в непосредственной близости от Центрального парка. Оно было построено в далеких 70-х годах. Алексей Балякин, постоянный житель дома с момента ввода его в эксплуатацию, рассказал порталу, что здесь приобрел жилье будущий политик, когда ему было чуть за 30.

«Сергей предстал перед нами как чрезвычайно скромный человек, он очень выдержанный сосед. Сейчас здесь обитают люди другого калибра. Лично знал его еще по Ачинску, где занимал должность мастера по распределению. Спустя три месяца стал руководителем стройки. Он продвигался вперед, несмотря на трудности, многие из нас в те времена много трудились», — поделился своими воспоминаниями бывший сосед российского министра.

К слову, квартиры в жилище отличаются просторными помещениями. Они выделяются высокими потолками и огромными кухнями.