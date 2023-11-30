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Журналисты изучили ассортимент нового магазина Desport, занявшего место Decathlon

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Журналисты изучили ассортимент нового магазина Desport, занявшего место Decathlon
В России
Фото: @wavebreakmedia_micro / freepik.com

Открытие нового спортивного магазина Desport возле ТРК «Мега Парнас» произошло без излишних церемоний. Он начал работать уже на второй день.

«Фонтанка» провела небольшое исследование по полкам магазина. Ближайший раздел представлен беговыми лыжами. Ассортимент небольшой, в основном все снаряжение отечественного производства: палки Novik изготовлены в Бийске, Spine и ботинки произведены в Ярославле. Палки стоят от 999 рублей, а ботинки — от 3,2 тысяч.

Джазовки здесь из Кирово-Чепецка, а балетки из Твери. Детской обуви много, но вся она однотипная и простовата. В отделе детской обуви борьбу за внимание покупателей ведут Decathlon с New feel по 1,5 тысячи рублей, а также Kalenji с сетчатой вставкой за 1500 рублей и три вида Reebok (4,599-7,599 рублей).

В отделе волейбола и регби ассортимент небольшой

Отдел гимнастики предлагает ограниченный выбор детских товаров. Маечки российского производства стоят 399 рублей, а за полиэтилентерефталатные придется отдать 899 рублей. В отделе волейбола и регби тоже ассортимент небольшой, а баскетбол представлен мячами и майками без ценников.

Отдел велосипедов является исключением с обилием предложений. Экземпляры представлены двумя брендами: Rock rider (15,999 и выше) и B'twin (22,999-29,999 рублей) для взрослых и детей. В отделе рыбалки привлекает внимание раскладушка «Кедр» за 9,499 рублей и экипировка Triton gear из Вьетнама.

Охотников ждет флисовое термобелье

В разделе верховой езды пока что представлены только шлемы за 2,899 рублей, детские бриджи Fouganza за 1,999 рублей, детские перчатки и мужские краги. Что касается охотников, то их ждет флисовое термобелье One rus за 3,999 рублей, ботинки Solognac до 3,499 рублей. Сапоги «Гордиан» есть, но размер только 45.

Палатки Quechua и Forclaz представлены в ассортименте. В разделе одежды для походов преобладают марки Quechua и Forclaz с ценами от 3,499 до 9,499 рублей. В отделе горных лыж в новом магазине доминируют мужские куртки Wedze, а также ползунки Ray, куртки Nordski. Женские коньки Oxelo стоят 6,999 рублей, а мужские коньки Oroks обойдутся в 4,999 рублей.

Информационное агентство «Informing»

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