Губернатор ХМАО Комарова появилась на выставке «Россия» в дизайнерском свитере за 35 тысяч

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова посетила международную выставку «Россия» на ВДНХ. Она появилась на публике в стильном образе.

На Дне Югры, прошедшем на выставке на прошлой неделе, политик предпочла брендовый джемпер, стоимость которого оценивается в 35 тысяч рублей, сообщает издание 86.ru. Этот наряд бежевого оттенка с вырезом, спущенными плечами, объемным кроем. Подчеркнуть свитер губернатор решила водолазкой того же цвета.

Согласно информации на сайте бренда, в составе джемпера присутствуют шерсть и кашемир.

Нужно отметить, что слоган бренда заявляет о «духе свободы вне возраста». Это, по данным портала, приобретает особое значение, учитывая, что Комаровой исполнилось 68 лет.