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Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге и области в декабре

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге и области в декабре
В России
Фото: @tawatchai07 / freepik.com

Согласно прогнозам главного синоптика Свердловской области, в начале декабря жителям можно ожидать постепенного снижения температуры. Существенное похолодание прогнозируется уже во второй половине первой декады. Температура ночью может опуститься до -14... -19°C, а днем составит до -8... -13°C. На севере будет холоднее: до -20... -27°C ночью, и до -14... -19°C в дневное время. 

Декабрь будет в пределах климатической нормы

Интенсивность осадков не будет высокой. Гидролог Уральского гидрометцентра Вера Рублева говорит порталу E1.RU, что высота снежного покрова в первой декаде декабря увеличится на 10 сантиметров. По глобальному прогнозу Росгидрометцентра, в области декабрь будет в пределах климатической нормы, хотя, скорее всего, будет холодным, со средней температурой от -12 до -14°C.

Установится мощный антициклон

В начале декабря в Екатеринбурге ожидаются осадки и увеличение высоты снежного покрова. Прогноз также указывает на значительное похолодание в конце первой декады месяца. В начале второй пятидневки декабря установится мощный антициклон, который к концу первой декады будет определять погоду в Свердловской области до середины месяца. В этот период ожидается достаточно холодная погода. Местами температура может опуститься ниже -30°C.

Информационное агентство «Informing»

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