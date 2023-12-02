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Россиянам рассказали, что подарить родным и близким на Новый год-2024

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Россиянам рассказали, что подарить родным и близким на Новый год-2024
В России
Фото: @pvproductions / freepik.com

Эксперты рассказали порталу Pravda.Ru о разнообразных идеях бюджетных подарков на Новый год-2024 для близких, друзей, любимых, коллег. Среди них выделяются полезные вещи для дома, необычная одежда, интересные варианты для проведения досуга. 

Книги рассматриваются как один из лучших подарков, подчеркивая ценность в наше время. Кроме того, предлагаются вязаные вещи, оригинальные толстовки и футболки, забавные носки. Варианты развлечений включают билеты на различные зимние мероприятия, включая каток. 

Культурный досуг представлен билетами на концерты, в театры, кинотеатры. Самые популярные и востребованные новогодние подарки включают также игрушки на елку, ароматические свечи, диффузоры, уходовыес средства, уникальные советские ретро-игрушки.

Информационное агентство «Informing»

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