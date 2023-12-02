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Эксперты нашли способ, как вернуть деньги за перевод на чужой номер телефона

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Эксперты нашли способ, как вернуть деньги за перевод на чужой номер телефона
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Ошибка при указании номера телефона в ходе совершения денежных переводов может привести к серьезным финансовым последствиям, пишет «Прайм». 

По словам генерального директора юридической фирмы Urvista, Алексея Петропольского, возврат ошибочно переведенных денежных средств часто является сложной или даже невозможной задачей. Тем не менее есть шаги для уменьшения возможных потерь.

Шаги для уменьшения возможных потерь 

Один из них - обратиться в банк с запросом о возврате. Сотрудники банка должны предпринять попытки связаться с владельцем того или иного счета, на который были отправлены ошибочно средства. Если получатель отказывается вернуть их, то клиент может обратиться в полицию либо же подать иск в суд. 

Эксперт обращает внимание на риски мошенничества и возможные потери в случае банкротства банка, связанного с указанным номером телефона. Поэтому нужно внимательно проверять реквизиты перед любой финансовой операцией.

Информационное агентство «Informing»

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