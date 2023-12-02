Четырежды судимый за «уличные» дела «пацан» прокомментировал сериал «Слово пацана»

NGS.RU пишет о жителе Новосибирска с четырьмя судимостями, который решил прокомментировать сериал «Слово пацана».

По его словам, несмотря на существование территориальных разделений, массовых столкновений между районами не было. Конфликты в Новосибирске ограничивались схватками на уровне дворов, массивов, улиц и школ.

В разные периоды времени массовые драки были распространены в российских городах

Мужчина также отметил, что в разные периоды времени массовые драки были распространены в российских городах, хотя в Казани они действительно были особенно жестокими. Проблемы могли возникнуть внезапно, к примеру, при переходе на противоположную сторону улицы. Также новосибирский «пацан» рассказал о массовых драках на дискотеках, вызовах на разборки, когда собирались 5-30 человек.

Новосибирец поделился воспоминаниями о временах, когда было модно воровать одежду. Он упомянул, что в начале 90-х грабили наркоманов, карауля в темных уголках.