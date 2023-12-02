Ученые обнаружили новый признак в борьбе с болезнью, вызывающей головокружение

Пациенты с болезнью Меньера имеют утолщенную сосудистую оболочку глаза

Пациенты с болезнью Меньера, которая вызывает головокружение, имеют утолщенную сосудистую оболочку глаза, говорят результаты исследования. Симптомы недуга возникают в результате повышенного скопления жидкости в части внутреннего уха, хотя причины этого явления неясны.

В ходе изучения ученые из Гуйланского университета медицинских наук в Раште при помощи компьютерной томографии сравнили сосудистую оболочку глаза пациентов с болезнью и полностью здоровых пациентов. В итоге выяснилось, что у пациентов с Болезнью Меньера выше толщина хориоидеи на стороне пораженного уха.

Но поскольку хориоидея управляется благодаря тройничному лицевому нерву, данное открытие ученых может свидетельствовать, что болезнь Меньера — нейрососудистый недуг, пишет Газета.ру.