В Швеции найдена связь между показателями крови и долголетием

У тех, кто достиг 100-летнего юбилея, наблюдается низкий уровень глюкозы в крови

Исследователи Каролинского института (Швеция) провели анализ образцов крови 44 тыс. добровольцев в возрасте от 64 лет. Путем сравнения показателей крови у долгожителей с иными испытуемыми было доказано, что у тех, кто достиг 100-летнего юбилея, наблюдается низкий уровень глюкозы в крови, а также креатинина, мочевой кислоты.

Данные показатели зависят преимущественно от образа жизни. В частности, на их повышение влияет потребление большого количества мяса, кондитерских и хлебо-булочных изделий, молочных продуктов с высокой жирностью, кокосового масла. Лучше включить в рацион много клетчатки, чечевицы, нута, фасоли, орехов, кешью, изюма, капусты.