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Ученые из США рассказали, почему люди видят призраков

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Ученые из США рассказали, почему люди видят призраков
Новости науки
Фото: freepik.com

«Московский Комсомолец» пишет, что согласно данным многочисленных опросов, 46% респондентов верят в призраков. Эта убежденность, в возможность возвращения ушедших из жизни людей в форме духов, прочно укоренилась в мировой истории. Некоторые участники опроса утверждали, что общались с духами. 

Вера в привидения  связана с парейдолией

По словам профессора психологии Стивена Хаппа из Университета Южного Иллинойса (США), согласно новой теории, вера в привидения может быть связана с парейдолией - явлением головного мозга находить узоры, включая человеческие фигуры и лица, в амбивалентных символах. Такое свойство сравнивают нередко с образованием лиц или фигур в облаках и темных помещениях. 

Исследователи полагают, что вера в привидения приносит людям утешение. Она позволяем им чувствовать, что ушедшие в мир иной близкие заботятся о них в самые трудные моменты жизни.

Информационное агентство «Informing»

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