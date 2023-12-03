Ученые из США рассказали, почему люди видят призраков

«Московский Комсомолец» пишет, что согласно данным многочисленных опросов, 46% респондентов верят в призраков. Эта убежденность, в возможность возвращения ушедших из жизни людей в форме духов, прочно укоренилась в мировой истории. Некоторые участники опроса утверждали, что общались с духами.

Вера в привидения связана с парейдолией

По словам профессора психологии Стивена Хаппа из Университета Южного Иллинойса (США), согласно новой теории, вера в привидения может быть связана с парейдолией - явлением головного мозга находить узоры, включая человеческие фигуры и лица, в амбивалентных символах. Такое свойство сравнивают нередко с образованием лиц или фигур в облаках и темных помещениях.

Исследователи полагают, что вера в привидения приносит людям утешение. Она позволяем им чувствовать, что ушедшие в мир иной близкие заботятся о них в самые трудные моменты жизни.