Ученые из Америки нашли взаимосвязь между бытовой химией, пластиком и эпидемией ожирения

Ученые из Америки во время многочисленных исследований обнаружили, что некоторые химические вещества, встречающиеся в популярных продуктах питания и упаковках, могут стимулировать образование жировых клеток, приводя к набору лишнего веса.

Эти вещества, названные «обесогенами», включают олово в органических соединениях, часто используемых в материалах, таких как ПВХ, а также диэтилгексилфталат (присутствует в пищевых контейнерах, игрушках, керамике, косметике) в пластификаторах.

Исследования, проведенные на грызунах, показали, что они вызывают ускоренное накопление жира. Это подчеркивает потенциальные воздействия химических соединений на метаболизм человека и набор веса.