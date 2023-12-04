Ученые из США нашли связь лактобактерий в продуктах с психическим здоровьем

Изучение, проведенное американскими учеными из медицинской академии Университета Вирджинии, предоставило данные, указывающие на благоприятное воздействие лактобацилл, содержащихся в продуктах брожения, на управление стрессом и предотвращение депрессии. Эти полезные микроорганизмы, являющиеся частью естественного состава микрофлоры кишечника, способны поддерживать нормальный уровень иммунного медиатора, регулирующего эмоциональное состояние и реакцию организма на стресс.

Нарушения баланса микрофлоры связаны с различными заболеваниями

Взгляд на микробиому кишечника позволит ученым понять, как влияет состав микроорганизмов на иммунную систему и психическое здоровье людей. Однако уже сейчас понятно, что нарушения баланса микрофлоры могут быть связаны с различными заболеваниями, включая депрессивные, тревожные расстройства и даже онкологические процессы.