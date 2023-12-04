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Заработались до смерти: Учёные ВОЗ вынесли приговор трудоголикам

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Заработались до смерти: Учёные ВОЗ вынесли приговор трудоголикам
Новости науки
Фото: @pch.vector / freepik.com

Основной причиной смертей среди работающего населения является чрезмерно длительный рабочий день, превышающий 55 часов в неделю

Ученые Международной организации труда (МОТ) и Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ) выявили, что основной причиной смертей среди работающего населения является чрезмерно длительный рабочий день, превышающий 55 часов в неделю. Более девяти часов рабочего времени в день считается чрезмерным. Уровень смертности от переработки увеличился на целых 12% за последнее десятилетие. 

Царьград уточняет, что о подобной тенденции ранее говорили датские и американские ученые, связывая проблемы со здоровьем людей с повышением производственных показателей.

Информационное агентство «Informing»

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