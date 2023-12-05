В Челябинской области назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

74.ru пишет о вакансиях в Челябинской области с зарплатами от 250 тысяч до полумиллиона рублей в месяц. Так, зубному врачу в «Энодент» готовы платить от 250 тысяч до 500 тысяч рублей на руки, но есть требования. Это опыт работы более 3-х лет и готовность к переезду на полгода.

Водителю-экспедитору в Магнитогорске также предлагают 300 тысяч рублей на руки. В его обязанности входит доставка товаров на личном грузовом автомобиле, в том числе на ночных доставках.

Директор стекольного производства в Коркино в месяц может заработать 300 тысяч рублей, если имеет опыт работы в стекольном производстве, лидерские качества, а также коммуникативные навыки.

Нужен опыт управления подразделениями

Операционному директору в компанию, производящую оборудование для нефтегазовой отрасли, работодатель обещает до 350 тысяч рублей. Нужен опыт управления подразделениями производственных компаний, стратегическое планирование, опыт работы в Битрикс24.

Еще одна вакансия - это главный разработчик турбореактивных двигателей в СКБ «Турбина» (от 270 тысяч рублей), а также бренд-шеф ресторанного холдинга в Челябинске (четверть миллиона рублей в месяц). Ищут в Челябинске и начальника машиностроительного производства Группе компаний «Техно». Готовы платить от 250 тысяч рублей. А зарплата наладчика станков с ЧПУ составит до 354 тысяч рублей.