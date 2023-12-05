Информинг » В России » В Волгограде бывший спецназовец Щепетнов встал на защиту сериала «Слово пацана»

В Волгограде бывший спецназовец Щепетнов встал на защиту сериала «Слово пацана»

Image 16+
В Волгограде бывший спецназовец Щепетнов встал на защиту сериала «Слово пацана»
В России
Источник фото: кадр фильма «Слово пацана»

В Волгограде экс-сотрудник спецназа Антон Щепетнов высказал поддержку сериалу «Слово пацана». Он утверждает, что работа Жоры Крыжовникова, рассказывающая о подростковых преступных бандах Татарстана в конце 80-х годов, не ведет молодежь по неправильному пути, а напротив, «показывает, к чему это все может привести». Щепетнов поделился впечатлениями от фильма, отметив его честность и высокое качество исполнения. 

Он не согласен с тем, что картина слишком натуралистична, считая, что такие ленты как «Бандитский Петербург« или »Груз 200» гораздо более реалистичны и жестоки. Он также утверждает, что в кинофильме нет положительных героев и что подростки стремятся всегда объединяться в сообщества с силовой иерархией, а фильм просто отражает этот процесс.

Фильм важен для открытого обсуждения с подрастающим поколением о выборе пути в жизни 

Он заключает, что ни один сериал не способен изменить общество, и считает, что «Слово пацана» не вызовет социальных всплесков. Также мужчина высказывает мнение, что фильм важен для открытого обсуждения с подрастающим поколением о выборе пути в жизни и о том, что умение держать удар и слово могут быть использованы в положительных аспектах, например, в спецназе.

Информационное агентство «Informing»

В Челябинской области назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

В Челябинской области назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Волгограде бывший спецназовец Щепетнов встал на защиту сериала «Слово пацана»

Сегодня, 21:18

В Челябинской области назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Сегодня, 14:08

Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей, но осталась с ужасными шрамами на животе

Вчера, 13:53

Тюменский бизнесмен сам убирает снег во дворе своего элитного ЖК

Вчера, 13:43

В Волгограде вирус чумы нашли в замороженном наборе для холодца

Вчера, 12:33

Челябинского депутата лишили полномочий из-за дорогой иномарки

Вчера, 12:13

Студент УрФУ Балакин рассказал о суде над стрелком и показал простреленную щеку

3-12-2023, 23:48

Студент УрФУ рассказал, почему не принял извинения от своих обидчиков

3-12-2023, 23:33

Танец инспектора ДПС из Красноярска с «китайцем» взорвал Сеть

3-12-2023, 20:18

Полицейские и медики нагрянули в дымящуюся квартиру занимающегося сексом тюменца

3-12-2023, 19:58

В Тюмени за последний год резко сократилось количество мужчин

3-12-2023, 12:48

Красноярцы назвали лучшее место для покупки рыбы и икры к новогоднему столу

2-12-2023, 21:48

Эксперты нашли способ, как вернуть деньги за перевод на чужой номер телефона

2-12-2023, 19:28

Четырежды судимый за «уличные» дела «пацан» прокомментировал сериал «Слово пацана»

2-12-2023, 19:18

Россиянам рассказали, что подарить родным и близким на Новый год-2024

2-12-2023, 10:23

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге и области в декабре

1-12-2023, 10:18

В Красноярске опубликовали эксклюзивные фото дома, в котором жил Шойгу в конце 1980-х годов

30-11-2023, 23:18

Журналисты изучили ассортимент нового магазина Desport, занявшего место Decathlon

30-11-2023, 22:33

Губернатор ХМАО Комарова появилась на выставке «Россия» в дизайнерском свитере за 35 тысяч

30-11-2023, 22:28

В Новосибирске планируют увеличить тарифы на услуги ЖКХ — местные жители не довольны

30-11-2023, 14:43

Новости партнеров
2023
ru-RU