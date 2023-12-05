В Волгограде бывший спецназовец Щепетнов встал на защиту сериала «Слово пацана»

В Волгограде экс-сотрудник спецназа Антон Щепетнов высказал поддержку сериалу «Слово пацана». Он утверждает, что работа Жоры Крыжовникова, рассказывающая о подростковых преступных бандах Татарстана в конце 80-х годов, не ведет молодежь по неправильному пути, а напротив, «показывает, к чему это все может привести». Щепетнов поделился впечатлениями от фильма, отметив его честность и высокое качество исполнения.

Он не согласен с тем, что картина слишком натуралистична, считая, что такие ленты как «Бандитский Петербург« или »Груз 200» гораздо более реалистичны и жестоки. Он также утверждает, что в кинофильме нет положительных героев и что подростки стремятся всегда объединяться в сообщества с силовой иерархией, а фильм просто отражает этот процесс.

Фильм важен для открытого обсуждения с подрастающим поколением о выборе пути в жизни

Он заключает, что ни один сериал не способен изменить общество, и считает, что «Слово пацана» не вызовет социальных всплесков. Также мужчина высказывает мнение, что фильм важен для открытого обсуждения с подрастающим поколением о выборе пути в жизни и о том, что умение держать удар и слово могут быть использованы в положительных аспектах, например, в спецназе.