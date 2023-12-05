Ученые обнаружили связь между домашними кошками и развитием шизофрении

Исследователи из Университета Квинсленда провели анализ результатов 17 предыдущих исследований и выявили возможную взаимосвязь между владением домашними кошками и риском развития шизофрении.

У 25-летних владельцев кошек вероятность развития шизофрении была выше, чем у их сверстников без животных

Молодые люди, держащие кошек в доме, оказались в два раза более подвержены риску развития психического недуга по сравнению с теми, кто не содержит этих домашних питомцев. Результаты также указали, что у 25-летних владельцев кошек вероятность развития шизофрении была выше, чем у их сверстников без животных.

Как предполагают ученые, одной из причин этого явления является наличие паразита Toxoplasma gondii, обитающего в кишечнике кошек, который, при контакте с человеком, может воздействовать на нейромедиаторы в головном мозге.

Важно отметить, что изучение требует дополнительных проверок в научном сообществе, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы.