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В Екатеринбурге нашли странный ПВЗ Wildberries — открытый и пустой

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В Екатеринбурге нашли странный ПВЗ Wildberries — открытый и пустой
В России
Фото: @prostooleh / freepik.com

Как пишет сегодня E1.RU, жители Екатеринбурга обнаружили открытый, но пустой пункт выдачи заказов от Wildberries. Он расположен на Палисадной, 8а. Этот пункт уже привлек внимание жителей в новостях из-за длинных очередей всего несколько дней назад. Судя по всему, в данном пункте не хватает сотрудников. Несмотря на это, клиенты поражены отсутствием персонала в помещении.

Заходи и бери все товары, что хочешь 

«Никого нет, там совершенно пусто. Заказы оплачены, двери открыты. Тут люди. Но никого. На складе никого. Заходи и бери все товары, что хочешь. Дверь настежь была открыта!» — поделилась одна из клиенток ПВЗ в видеозаписи.

Информационное агентство «Informing»

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