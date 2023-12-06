В Екатеринбурге нашли странный ПВЗ Wildberries — открытый и пустой

Как пишет сегодня E1.RU, жители Екатеринбурга обнаружили открытый, но пустой пункт выдачи заказов от Wildberries. Он расположен на Палисадной, 8а. Этот пункт уже привлек внимание жителей в новостях из-за длинных очередей всего несколько дней назад. Судя по всему, в данном пункте не хватает сотрудников. Несмотря на это, клиенты поражены отсутствием персонала в помещении.

Заходи и бери все товары, что хочешь

«Никого нет, там совершенно пусто. Заказы оплачены, двери открыты. Тут люди. Но никого. На складе никого. Заходи и бери все товары, что хочешь. Дверь настежь была открыта!» — поделилась одна из клиенток ПВЗ в видеозаписи.