Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге закончатся суровые морозы

Термометры в городе опустились ниже отметки -20 градусов, а в перспективе ожидаются еще более суровые морозы. Прогнозы метеорологов позволяют оценить, насколько продолжительными они будут на Урале.

Наступил ультраполярный антициклон

Портал e1.ru пишет, что глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился своими наблюдениями, отметив, что с 6 декабря наступил ультраполярный антициклон, находящийся на зачаточной стадии. Он достигнет пика в выходные дни.

Продолжительность холодов будет наивысшей в Сибири и на Урале. Эксперт рассказал, что 6 декабря температура воздуха не будет подниматься, продолжит падение до утра 7 декабря.

«Сильные морозы сохранятся до 12 декабря. В это время ожидается малооблачная погода и слабый ветер», - добавил Шувалов.