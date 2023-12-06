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Бордель за стеной у ветерана ВОВ в Челябинске крышевал сотрудник МВД

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Бордель за стеной у ветерана ВОВ в Челябинске крышевал сотрудник МВД
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

По данным 74.ru, мужской спа-салон, расположенный на Энгельса, 69б в Челябинске, оказался борделем. Экс-оперуполномоченный уголовного розыска был причастен к деятельности этого заведения, открытого в многоэтажке, за стеной у ветерана ВОВ, в результате чего он с сообщниками будут представлены к суду по ст. «Об организации проституции». 

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, утвердив обвинительное заключение. Полицейский организовал систематическую проституцию и управлял 2-мя притонами в городе. В результате была собрана достаточная доказательная база, а уголовное дело направлено в суд. 

Бывший сотрудник МВД был уволен, а преступление выявлено благодаря усилиям службы собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

Информационное агентство «Informing»

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