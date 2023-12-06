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Ученикам екатеринбургских школ разрешают не ходить на занятия

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Ученикам екатеринбургских школ разрешают не ходить на занятия
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, в Свердловской области ожидаются морозы до 40 градусов, хотя уроки в школах не будут отменяться из-за такой суровой погоды. Организаторы предусмотрели дистанционное обучение для школьников, которые не смогут прийти на уроки.

Для детей, чьи родители приняли решение не отправлять их в школу из-за низкой температуры, будет организовано дистанционное обучение

Школы Екатеринбурга продолжат работать по стандартному расписанию. Учителя проведут уроки с учениками, которые посещают занятия. В то же время для детей, чьи родители приняли решение не отправлять их в школу из-за низкой температуры, будет организовано дистанционное обучение.

Информация о том, каким именно образом будет организован учебный процесс в период аномальных морозов, будет предоставлена позже на официальных сайтах учебных заведений.

Информационное агентство «Informing»

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