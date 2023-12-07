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Мошенники придумали новый способ обмана перед Новым годом

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Мошенники придумали новый способ обмана перед Новым годом
В России
Фото: @jcomp / freepik.com

Газета.ру информирует о том, что в настоящее время мошенники активно используют новый вид мошенничества, направленный на граждан в преддверии новогодних праздников. Как предупреждает Министерство внутренних дел России, в схеме злоумышленники массово рассылают сообщения в мессенджерах, предлагая принять участие в розыгрыше билетов на различные новогодние мероприятия, включая концерты знаменитостей.

Требуют предоставить личные данные

Основной уловкой является приглашение участвовать в розыгрыше, но нужно предоставить личные данные на фишинговом сайте. Пользователей просят ввести платежные данные для уплаты так называемой «комиссии» в случае выигрыша. Поэтому строго рекомендуется гражданам воздержаться от участия в подобных акциях, требующих предоставления личной или финансовой информации, особенно в праздничный период.

Информационное агентство «Informing»

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