Мошенники придумали новый способ обмана перед Новым годом

Газета.ру информирует о том, что в настоящее время мошенники активно используют новый вид мошенничества, направленный на граждан в преддверии новогодних праздников. Как предупреждает Министерство внутренних дел России, в схеме злоумышленники массово рассылают сообщения в мессенджерах, предлагая принять участие в розыгрыше билетов на различные новогодние мероприятия, включая концерты знаменитостей.

Требуют предоставить личные данные

Основной уловкой является приглашение участвовать в розыгрыше, но нужно предоставить личные данные на фишинговом сайте. Пользователей просят ввести платежные данные для уплаты так называемой «комиссии» в случае выигрыша. Поэтому строго рекомендуется гражданам воздержаться от участия в подобных акциях, требующих предоставления личной или финансовой информации, особенно в праздничный период.