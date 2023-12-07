В Тюмени родился мальчик с аномально низким весом: ребенка еле спасли

В тюменских роддомах появляются регулярно младенцы с весом, отклоняющимся от оптимального диапазона 2,4–4 кг. Недавним примером стало появление на свет мальчика с низким весом. Он составлял всего 510 граммов. Ребенок был доставлен в перинатальный центр.

Провел первый месяц под медицинским наблюдением

Врачи, совершив кесарево сечение, спасли жизнь малыша. После рождения младенец провел первый месяц под круглосуточным медицинским наблюдением, пройдя период на респираторной поддержке, включая искусственную вентиляцию легких. Прошедшие позже обследования позволили решить ряд проблем, связанных с преждевременным рождением, сообщает 72.ru.

После того как мальчик достиг необходимого веса и стал способен дышать самостоятельно, его выписали домой.