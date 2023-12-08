Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Благодаря участию жителей Башкирии ученые собрали 515 проб накипи питьевых вод для изучения содержания 28 химических элементов. Опубликованы несколько статей по концентрации урана в накипи, так как этот элемент имеет радиоактивные, канцерогенные, токсические свойства. Дополнительно были исследованы 182 пробы волос жителей.
Изучения показали, что концентрация урана в волосах положительно коррелирует с его содержанием в питьевой воде. Таким образом, именно вода является основным источником этого элемента, пишет Пруфы.рф.
- Аскинский район: Аскино и Куяштыр;
- Белорецкий район: Серменево;
- Бижбулякский район: Аитово, Бижбуляк, Сухоречка;
- Бураевский район: Бураево и Чишма-Бураево;
- Бурзянский район: Яумбаево;
- Давлекановский район: Давлеканово;
- Илишевский район: Верхнеяркеево и Старокуктово;
- Караидельский район: Караидель;
- Кармаскалинский район: Кармаскалы;
- Кигинский район: Верхние Киги;
- Краснокамский район: Нефтекамск;
- Кугарчинский район: Бикбулатово, Мраково;
- Куюргазинский район: Кумертау;
- Миякинский район: Киргиз-мияки;
- Туймазинский район: Октябрьский;
- Уфимский район: Нижегородка;
- Чекмагушевский район: Чекмагуш;
- Янаульский район: Янаул.