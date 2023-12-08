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Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

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Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода
Новости науки
Фото: @aleksandarlittlewolf / freepik.com

Благодаря участию жителей Башкирии ученые собрали 515 проб накипи питьевых вод для изучения содержания 28 химических элементов. Опубликованы несколько статей по концентрации урана в накипи, так как этот элемент имеет радиоактивные, канцерогенные, токсические свойства. Дополнительно были исследованы 182 пробы волос жителей. 

Изучения показали, что концентрация урана в волосах положительно коррелирует с его содержанием в питьевой воде. Таким образом, именно вода является основным источником этого элемента, пишет Пруфы.рф. 

  • Аскинский район: Аскино и Куяштыр;
  • Белорецкий район: Серменево;
  • Бижбулякский район: Аитово, Бижбуляк, Сухоречка;
  • Бураевский район: Бураево и Чишма-Бураево;
  • Бурзянский район: Яумбаево;
  • Давлекановский район: Давлеканово;
  • Илишевский район: Верхнеяркеево и Старокуктово;
  • Караидельский район: Караидель;
  • Кармаскалинский район: Кармаскалы;
  • Кигинский район: Верхние Киги;
  • Краснокамский район: Нефтекамск;
  • Кугарчинский район: Бикбулатово, Мраково;
  • Куюргазинский район: Кумертау;
  • Миякинский район: Киргиз-мияки;
  • Туймазинский район: Октябрьский;
  • Уфимский район: Нижегородка;
  • Чекмагушевский район: Чекмагуш;
  • Янаульский район: Янаул.

Информационное агентство «Informing»

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