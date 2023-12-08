Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Благодаря участию жителей Башкирии ученые собрали 515 проб накипи питьевых вод для изучения содержания 28 химических элементов. Опубликованы несколько статей по концентрации урана в накипи, так как этот элемент имеет радиоактивные, канцерогенные, токсические свойства. Дополнительно были исследованы 182 пробы волос жителей.

Изучения показали, что концентрация урана в волосах положительно коррелирует с его содержанием в питьевой воде. Таким образом, именно вода является основным источником этого элемента, пишет Пруфы.рф.