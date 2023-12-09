JCI: ученые США нашли связь потребления цветной капусты с защитой печени

Journal of Clinical Investigation (JCI) в новой статье сообщает, что исследователи выявили свойства белка NOX4, присутствующего в цветной капусте. Он может защищать печень от жировой болезни, по мнению биологов из США.

Согласно данным, уровень белка повышается на ранней стадии жировой болезни, обеспечивая защиту печени. Однако с течением времени он снижается, что приводит к ослаблению защитных функций. Этот процесс может способствовать прогрессированию болезни.

У некоторых из пациентов развивается запущенная форма — неалкогольный гепатит. Он может привести к циррозу или даже к раку.