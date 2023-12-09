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JCI: ученые США нашли связь потребления цветной капусты с защитой печени

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JCI: ученые США нашли связь потребления цветной капусты с защитой печени
Новости науки
Фото: @Couleur / pixabay.com

Journal of Clinical Investigation (JCI) в новой статье сообщает, что исследователи выявили свойства белка NOX4, присутствующего в цветной капусте. Он может защищать печень от жировой болезни, по мнению биологов из США. 

Согласно данным, уровень белка повышается на ранней стадии жировой болезни, обеспечивая защиту печени. Однако с течением времени он снижается, что приводит к ослаблению защитных функций. Этот процесс может способствовать прогрессированию болезни. 

У некоторых из пациентов развивается запущенная форма — неалкогольный гепатит. Он может привести к циррозу или даже к раку.

Информационное агентство «Informing»

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