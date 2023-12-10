Тюменцы назвали самые уродливые здания в городе

Портал 72.ru обратился к своим читателям с вопросом о зданиях, которые, по их мнению, следует включить в список самых уродливых в городе. Один из объектов, вызвавших наибольшее негодование, — это жилой комплекс «Amonite», расположенный в квартале улиц Профсоюзной, Советской, Немцова, Елецкой. Его начали строить в 2005 году, но дома до сих пор не введены в эксплуатацию.

Необычный бизнес-центр

Еще одним объектом раздражения читателей стал торговый центр площадью 4436 квадратных метров, построенный в 2012 году на ул. Пермякова, 7б, напротив автовокзала. На улице Кирова, 40, также вызывает недовольство у тюменцев необычный бизнес-центр, который следует снести, чтобы освободить место для театра кукол.

В список также было включено здание на Московском тракте — 25-этажный бетонный комплекс и элитный жилой комплекс в центре города под названием «Машаров».