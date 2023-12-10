Синоптик Вильфанд: Территория России покрыта погодными аномалиями

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, который дал интервью RT, на территории России наблюдаются отклонения от климатической нормы. Он отметил аномалии погоды, предупреждения о штормах и аномально холодную погоду в ряде областей.

Ожидаются аномально холодные температуры

Согласно прогнозам, с 10 по 11 декабря в Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Новгородской областях ожидаются аномально холодные температуры, ниже нормы на 7 °C. Сильный мороз до -40 °C прогнозируется на востоке Приволжского федерального округа. В других регионах (Башкортостане, Пензенской области, Чувашии, Татарстане, Иркутской, Омской областях) также ожидаются аномальные холода. В то же время в Магаданской области, наоборот, была замечена довольно теплая погода.

Вильфанд также подчеркнул, что в Москве и области последний день, когда температура ниже нормы на 7 °C.