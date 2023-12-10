У замерзших екатеринбуржцев, которых нашли голыми на парковке, шла пена изо рта

9 декабря в Екатеринбурге произошло ЧП. Были обнаружены замерзшие трупы голых мужчины и женщины в машине на ул. Чкалова в Академическом районе.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что погибшие полностью раздеты. У мужчины при том идет пена и кровь изо рта.

Смерть могла наступить от угарного газа

По предварительным данным, смерть могла наступить от угарного газа, пишет URA.Ru. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что пока нет признаков криминального характера смерти граждан Екатеринбурга.

Погибшие - мужчина (1992 года рождения), а также девушка (2000 года рождения).