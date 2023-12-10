Ученые из Нидерландов обнаружили связь между жесткими продуктами и снижением веса

Согласно новому исследованию ученых из Университета Вагенингена в Нидерландах, медленное и тщательное пережевывание пищи может помочь в борьбе с перееданием.

Эксперимент исследователей включал 50 участников. Добровольцам предложили обеды с различной текстурой: ультрапастеризованные продукты и продукты с минимальной обработкой. Те, кто ел более жесткие продукты, употребляли на протяжении дня на 26% меньше калорий, демонстрируя более медленный темп приема пищи.

Труднее пережевываемая пища может способствовать предотвращению переедания

Ученые отмечают, что труднее пережевываемая пища может способствовать предотвращению переедания и ускорению появления чувства насыщения, что позволит снизить вес.