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Ученые из Нидерландов обнаружили связь между жесткими продуктами и снижением веса

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Ученые из Нидерландов обнаружили связь между жесткими продуктами и снижением веса
Новости науки
Фото: @freepik / freepik.com

Согласно новому исследованию ученых из Университета Вагенингена в Нидерландах, медленное и тщательное пережевывание пищи может помочь в борьбе с перееданием. 

Эксперимент исследователей включал 50 участников. Добровольцам предложили обеды с различной текстурой: ультрапастеризованные продукты и продукты с минимальной обработкой. Те, кто ел более жесткие продукты, употребляли на протяжении дня на 26% меньше калорий, демонстрируя более медленный темп приема пищи. 

Труднее пережевываемая пища может способствовать предотвращению переедания

Ученые отмечают, что труднее пережевываемая пища может способствовать предотвращению переедания и ускорению появления чувства насыщения, что позволит снизить вес.

Информационное агентство «Informing»

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