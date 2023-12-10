Отец девочки-стрелка из Брянска рассказал об отношениях с 14-летней дочерью

В Советском районном суде Брянска 10 декабря отец девочки, расстрелявшей одноклассников в гимназии номер 5, рассказал о ходе дела. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: небрежное хранение оружия, повлекшее смерть 2-х лиц, а также доведение несовершеннолетнего лица до самоубийства.

Дочь могла найти ключ от сейфа с оружием

Отец признал, что его дочь могла найти ключ от сейфа с оружием, однако категорически отверг второе обвинение, считая, что оно основано исключительно на дневниках его дочери и не может быть объективным. Также мужчина отметил изменение поведения дочери за последний год. Он утверждает, что они с женой обеспечивали ее всем необходимым.

Отец девочки был взят под стражу на два месяца.