Информинг » В России » НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи

НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи

Image 16+
НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В некоторых домах температура опустилась до +16 градусов

Жители Новосибирска сообщают о низких температурах в своих квартирах во время экстремальных морозов, с температурой воздуха 14–16 градусов ниже нормы. Многие жалуются на холодные условия и вынуждены принимать меры, такие как спать в одежде. По данным отзывов, в некоторых домах температура опустилась до +16 градусов. 

Портал НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи. Это дома по улицам Виктора Уса 1/2, улица 9-й Гвардейской Двизии 4, улица Ватутина 49, улица Новогодняя 21, проспект Карла Маркса 15, улица Блюхера 37, улица Выставочная 17, улица Обская 102, Пристанский переулок 5В, улица Урицкого 23к2, улица Гоголя 47а, улица Ипподромская 30, улица Волочаевская 53, улица Дюси Ковальчук 408а, улица Новая 13, улица Даргомыжского 3, улица Кузьмы Минина 9/2. 

Если температура в вашей квартире не соответствует норме, рекомендуется обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.

Информационное агентство «Informing»

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи

Вчера, 23:38

Житель Волгограда продает эксклюзивные часы, которые ему подарил Владимир Путин

Вчера, 22:48

ВИЧ атакует российсике деревни — болеют даже беременные

Вчера, 21:23

Синоптики рассказали, когда закончится лютый мороз в Тюмени и области

Вчера, 20:18

Отец девочки-стрелка из Брянска рассказал об отношениях с 14-летней дочерью

Вчера, 19:08

На Объездной в Екатеринбурге произошла массовая авария: машины разбросало по всей дороге

Вчера, 18:43

У замерзших екатеринбуржцев, которых нашли голыми на парковке, шла пена изо рта

Вчера, 18:03

Синоптик Вильфанд: Территория России покрыта погодными аномалиями

Вчера, 17:28

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Вчера, 17:18

Жителям Рыбинска передал привет Маратик из сериала «Слово пацана»

Вчера, 15:58

Тюменцы назвали самые уродливые здания в городе

Вчера, 13:23

Жена самарского олигарха Шаповалова выставила на продажу наряды люксовых брендов: цены

Вчера, 00:03

Жители тюменского ЖК замерзают в своих квартирах из-за оледенелых окон

9-12-2023, 22:08

Екатеринбург столкнулся с отсутствием бензина на многих заправках ЛУКОЙЛа

9-12-2023, 14:18

В Екатеринбурге ищут работника на зарплату до 900 тысяч рублей

9-12-2023, 14:03

Из квартиры тюменского миллионера украли дорогую винтажную посуду

9-12-2023, 13:33

Подмосковные гинекологи спасли женщину, у которой нашли 15 миом

9-12-2023, 00:33

Предупреждение из-за аномальных морозов до -44? продлено в Свердловской области

8-12-2023, 22:13

Мошенники навесили на екатеринбурженку микрокредиты с огромными процентами

8-12-2023, 17:03

Опубликованы фотографии двора в Ярославле, где снимали сериал «Слово пацана»

8-12-2023, 02:58

Новости партнеров
2023
ru-RU