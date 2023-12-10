В некоторых домах температура опустилась до +16 градусов

Жители Новосибирска сообщают о низких температурах в своих квартирах во время экстремальных морозов, с температурой воздуха 14–16 градусов ниже нормы. Многие жалуются на холодные условия и вынуждены принимать меры, такие как спать в одежде. По данным отзывов, в некоторых домах температура опустилась до +16 градусов.

Портал НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи. Это дома по улицам Виктора Уса 1/2, улица 9-й Гвардейской Двизии 4, улица Ватутина 49, улица Новогодняя 21, проспект Карла Маркса 15, улица Блюхера 37, улица Выставочная 17, улица Обская 102, Пристанский переулок 5В, улица Урицкого 23к2, улица Гоголя 47а, улица Ипподромская 30, улица Волочаевская 53, улица Дюси Ковальчук 408а, улица Новая 13, улица Даргомыжского 3, улица Кузьмы Минина 9/2.

Если температура в вашей квартире не соответствует норме, рекомендуется обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.