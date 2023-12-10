Житель Волгограда продает эксклюзивные часы, которые ему подарил Владимир Путин

Житель Волгограда решил продать уникальные часы, которые, как утверждается, были подарены ему лично Владимиром Владимировичем Путиным.

Часы-хронограф имеют золотой корпус 585-й пробы с сапфировым стеклом

Эксклюзивные часы-хронограф имеют золотой корпус 585-й пробы с сапфировым стеклом, механизм сборки 1 МЧЗ, 23 рубиновых камня с противоударным устройством. На циферблате присутствует подпись президента России.

Аксессуар поставляется в подарочной шкатулке с гарантийным талоном, техническими данными. Продаются они за 300 тысяч рублей.