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Житель Волгограда продает эксклюзивные часы, которые ему подарил Владимир Путин

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Житель Волгограда продает эксклюзивные часы, которые ему подарил Владимир Путин
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Житель Волгограда решил продать уникальные часы, которые, как утверждается, были подарены ему лично Владимиром Владимировичем Путиным.

Часы-хронограф имеют золотой корпус 585-й пробы с сапфировым стеклом

Эксклюзивные часы-хронограф имеют золотой корпус 585-й пробы с сапфировым стеклом, механизм сборки 1 МЧЗ, 23 рубиновых камня с противоударным устройством. На циферблате присутствует подпись президента России. 

Аксессуар поставляется в подарочной шкатулке с гарантийным талоном, техническими данными. Продаются они за 300 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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