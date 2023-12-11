BMC Medicine: найдена связь диеты со снижением риска развития диабета

Согласно изданию Biomedcentral Medicine, научные исследования, проведенные учеными Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины, выявили, что применение специальной противовоспалительной диеты, включающей рыбу, хлеб, растительную пищу, связано с уменьшением риска диабета.

Рацион состоит из 16 противовоспалительных продуктов

В рационе, состоящем из 16 противовоспалительных продуктов, таких как вегетарианские альтернативы белку, орехи, крахмал, хлопья, десерты, сыр, рыба, хлеб, вино, фрукты, кондитерские изделия, супы, овощи, чай, соки, кофе, замечено снижение риска развития диабета второго типа на 74% у здоровых людей, а также на 71% у добровольцев с преддиабетом. Также было установлено, что потребление сливочного масла, мясных субпродуктов, алкоголя, переработанного и красного мяса, мороженого, птицы, шоколада, низкокалорийных напитков, молока, яиц, картошки, чипсов и сухариков, сладостей, сладких напитков и смузи увеличивает вероятность развития этого недуга.