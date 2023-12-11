Информинг » Наука и техника » Новости науки » BMC Medicine: найдена связь диеты со снижением риска развития диабета

BMC Medicine: найдена связь диеты со снижением риска развития диабета

Image 16+
BMC Medicine: найдена связь диеты со снижением риска развития диабета
Новости науки
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

Согласно изданию Biomedcentral Medicine, научные исследования, проведенные учеными Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины, выявили, что применение специальной противовоспалительной диеты, включающей рыбу, хлеб, растительную пищу, связано с уменьшением риска диабета. 

Рацион состоит из 16 противовоспалительных продуктов

В рационе, состоящем из 16 противовоспалительных продуктов, таких как вегетарианские альтернативы белку, орехи, крахмал, хлопья, десерты, сыр, рыба, хлеб, вино, фрукты, кондитерские изделия, супы, овощи, чай, соки, кофе, замечено снижение риска развития диабета второго типа на 74% у здоровых людей, а также на 71% у добровольцев с преддиабетом. Также было установлено, что потребление сливочного масла, мясных субпродуктов, алкоголя, переработанного и красного мяса, мороженого, птицы, шоколада, низкокалорийных напитков, молока, яиц, картошки, чипсов и сухариков, сладостей, сладких напитков и смузи увеличивает вероятность развития этого недуга.

Информационное агентство «Informing»

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые из Нидерландов обнаружили связь между жесткими продуктами и снижением веса

Вчера, 19:48

Под поверхностью Марса учёные обнаружили необъяснимые объекты

9-12-2023, 11:23

JCI: ученые США нашли связь потребления цветной капусты с защитой печени

9-12-2023, 10:28

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

8-12-2023, 15:18

Ученые обнаружили связь между домашними кошками и развитием шизофрении

5-12-2023, 21:33

Заработались до смерти: Учёные ВОЗ вынесли приговор трудоголикам

4-12-2023, 18:48

Ученые из США нашли связь лактобактерий в продуктах с психическим здоровьем

4-12-2023, 11:53

Ученые из Америки нашли взаимосвязь между бытовой химией, пластиком и эпидемией ожирения

3-12-2023, 20:08

Ученые из США рассказали, почему люди видят призраков

3-12-2023, 14:18

В Швеции найдена связь между показателями крови и долголетием

3-12-2023, 03:53

Ученые обнаружили новый признак в борьбе с болезнью, вызывающей головокружение

2-12-2023, 20:58

Ученые нашли связь между COVID-19 и уменьшением словарного запаса

30-11-2023, 14:53

GGG: 11 опасных вулканов угрожают населению Канады и США

30-11-2023, 12:23

Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам

29-11-2023, 17:23

Ученые из Америки нашли действенный способ, как нокаутировать бессонницу

28-11-2023, 10:48

Китайские генетики пообещали уникальное будущее людям — возможность чувствовать себя молодым даже в 150 лет

27-11-2023, 10:48

В Японии раскрыли, как происходит процесс старения

27-11-2023, 10:38

Канадские ученые нашли способ, как похудеть при помощи секса

26-11-2023, 22:33

Климатолог заявил, что если Гольфстрим остановится, то Ростов уйдет под воду

26-11-2023, 15:18

Назвали места на Земле, которые первыми уйдут под воду и станут необитаемыми из-за потепления

26-11-2023, 13:03

Новости партнеров
2023
ru-RU