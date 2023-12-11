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Ученые ЧелГУ нашли способ, как изучать депрессию на рыбках

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Ученые ЧелГУ нашли способ, как изучать депрессию на рыбках
Новости науки
Фото: @victor217 / freepik.com

Исследователи с факультета фундаментальной медицины и факультета экологии ЧелГУ начнут новые исследования на аквариумных рыбках вида Danio rerio. Ученые планируют изучить воздействие загрязнения окружающей среды на различные аспекты живых организмов, включая иммунитет, поведение, генетические изменения. 

Рыбки также будут активно использоваться для исследований депрессивных расстройств. По данным декана факультета фундаментальной медицины Ольги Цейликман, рыбки являются удобным объектом исследований, так как они просты в разведении. 

Удивительно, но их физиологические особенности совпадают с человеческими в большей степени, чем у крыс и грызунов. 

Ученые из РФ надеются, что новые изучения помогут найти способы преодоления посттравматического стрессового расстройства, широко распространенного среди населения.

Информационное агентство «Informing»

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