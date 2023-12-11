Ученые нашли секрет, как дольше не стареть

Исследование сотрудников Американской кардиологической ассоциации показало, что хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы может замедлить биологическое старение.

Отмечается замедление фенотипического старения

Ученые анализировали данные более 6,5 тысяч человек, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания с 2015 по 2018 год. Результаты показали, что у людей с высокими показателями здоровья сердца и сосудов отмечается замедление фенотипического старения. Например, у участников, средний возраст которых 41 год, без сердечно-сосудистых болезней биологический возраст в среднем составлял 36 лет.

Отмечается, что более низкий биологический возраст также ассоциирован со снижением риска хронических заболеваний, увеличением продолжительности жизни, снижением вероятности внезапной смерти.