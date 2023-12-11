Информинг » Наука и техника » Новости науки » Ученые нашли секрет, как дольше не стареть

Ученые нашли секрет, как дольше не стареть

Image 16+
Ученые нашли секрет, как дольше не стареть
Новости науки
Фото: @prostock-studio / freepik.com

Исследование сотрудников Американской кардиологической ассоциации показало, что хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы может замедлить биологическое старение. 

Отмечается замедление фенотипического старения

Ученые анализировали данные более 6,5 тысяч человек, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания с 2015 по 2018 год. Результаты показали, что у людей с высокими показателями здоровья сердца и сосудов отмечается замедление фенотипического старения. Например, у участников, средний возраст которых 41 год, без сердечно-сосудистых болезней биологический возраст в среднем составлял 36 лет.

Отмечается, что более низкий биологический возраст также ассоциирован со снижением риска хронических заболеваний, увеличением продолжительности жизни, снижением вероятности внезапной смерти.

Информационное агентство «Informing»

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
BMC Medicine: найдена связь диеты со снижением риска развития диабета

Сегодня, 04:03

Ученые из Нидерландов обнаружили связь между жесткими продуктами и снижением веса

Вчера, 19:48

Под поверхностью Марса учёные обнаружили необъяснимые объекты

9-12-2023, 11:23

JCI: ученые США нашли связь потребления цветной капусты с защитой печени

9-12-2023, 10:28

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

8-12-2023, 15:18

Ученые обнаружили связь между домашними кошками и развитием шизофрении

5-12-2023, 21:33

Заработались до смерти: Учёные ВОЗ вынесли приговор трудоголикам

4-12-2023, 18:48

Ученые из США нашли связь лактобактерий в продуктах с психическим здоровьем

4-12-2023, 11:53

Ученые из Америки нашли взаимосвязь между бытовой химией, пластиком и эпидемией ожирения

3-12-2023, 20:08

Ученые из США рассказали, почему люди видят призраков

3-12-2023, 14:18

В Швеции найдена связь между показателями крови и долголетием

3-12-2023, 03:53

Ученые обнаружили новый признак в борьбе с болезнью, вызывающей головокружение

2-12-2023, 20:58

Ученые нашли связь между COVID-19 и уменьшением словарного запаса

30-11-2023, 14:53

GGG: 11 опасных вулканов угрожают населению Канады и США

30-11-2023, 12:23

Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам

29-11-2023, 17:23

Ученые из Америки нашли действенный способ, как нокаутировать бессонницу

28-11-2023, 10:48

Китайские генетики пообещали уникальное будущее людям — возможность чувствовать себя молодым даже в 150 лет

27-11-2023, 10:48

В Японии раскрыли, как происходит процесс старения

27-11-2023, 10:38

Канадские ученые нашли способ, как похудеть при помощи секса

26-11-2023, 22:33

Климатолог заявил, что если Гольфстрим остановится, то Ростов уйдет под воду

26-11-2023, 15:18

Новости партнеров
2023
ru-RU