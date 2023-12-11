В Новосибирске жители дома на улице Тульской переехали на кухню из-за дикого холода в квартире

Жительница ЖК «Я — Маяковский», который находится на улице Тульской, 76, высказала свои жалобы на дикий холод в своей квартире из-за промерзания окон. По словам дамы, из окон дует холодный воздух, а температура в помещении опускается до 16 градусов, пишет НГС.

Оставила заявку на устранение проблемы еще в ноябре

Дом расположен в Кировском районе. Он был построен в 2022 году. Обеспокоенная жительница уверяет, что проблема с холодом связана с плохо заизолированными окнами. Она также сообщила, что оставила заявку на устранение проблемы еще в ноябре, но до сих пор ремонт не был выполнен.

Женщина в связи с холодом вынуждена изолировать комнаты и проживать на кухне. Управляющая компания «Эталон-Новосибирск», обслуживающая данный комплекс, подтвердила получение заявки, а компания «Стрижи» заявила, что уже расследует ситуацию.