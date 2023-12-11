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Губернатор Хоценко приехал на ТЭЦ-5 в модном немецком пуховике: Похожий стоит 170 тысяч

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Губернатор Хоценко приехал на ТЭЦ-5 в модном немецком пуховике: Похожий стоит 170 тысяч
В России
Источник фото: Виталий Хоценко / ВКонтакте

В Сети активно обсуждают информацию о том, что губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил ТЭЦ-5 в пуховике стоимостью более 170 тысяч рублей. 

Он был замечен в удлиненном темно-синем пуховом пальто. Куртку опознали как продукцию брендовой немецкой марки BOGNER. Аналогичная продается в ЦУМе за 176 тысяч рублей.

Информация о стоимости одежды губернатора стала предметом обсуждения в свете проблемы с теплоснабжением в регионе

К слову, информация о стоимости одежды губернатора стала предметом обсуждения в свете проблемы с теплоснабжением в регионе. ТЭЦ-5, напомним, столкнулась с авариями, из-за чего часть жителей осталась без тепла.

В декларации Хоценко за 2022 год указан доход почти 6,8 миллиона рублей и отсутствие недвижимости.

Информационное агентство «Informing»

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