Пациенты екатеринбургской больницы пожаловались на жуткий холод в палатах

Пациенты больниц в городе Екатеринбурге сталкиваются с низкой температурой в помещениях из-за сильных холодов. Жалобы поступили от одной из пациенток, находящейся в отделении гинекологии Центральной городской больницы № 20.

Как отметила женщина в беседе с e1.ru, тем, кто находится на сохранении, предоставлены теплые палаты, в то время как дамам, кому проводят прерывание беременности по медицинским причинам, приходится замерзать в холодной палате.

Представители больницы эту проблему признали

Представители больницы эту проблему признали и отметили, что здание отапливается от центральной котельной. В связи с аномальными морозами руководство просит пациентов проявить терпение, а при необходимости привезти с собой теплые вещи.