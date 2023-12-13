Спасенный умирающим солдатом ВСУ боец ВС РФ рассказал, как ему удалось выжить

Тяжелораненый боец ВС РФ, известный как Бабка, выжил в течение более недели рядом с погибшим украинским солдатом после атаки на опорный пункт. Он рассказал репортерам, что получил первую медицинскую помощь именно от украинского солдата, который перевязал ему раненую спину.

Питался одним снегом

К сожалению, помочь этому солдату уже не удалось, он скончался на пятый день. Бабка провел эти дни среди погибших украинских солдат, питаясь одним снегом, так как не решался есть соленую еду из-за сильной жажды. Сейчас он находится в больнице, где его состояние средней степени тяжести, пишет Московский Комсомолец.